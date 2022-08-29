شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 43 حالة تعد على أملاك الدولة وأراضي زراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود مراكز المحافظة فى تنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء ضمن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية .

واطلع محافظ الجيزة على جهود مركز ومدن منشأة القناطر والبدرشين وأبو النمرس فى إزالة 43 حالة بناء وتعدى على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء خلال حملات مكبرة لتحقيق الانضباط .

وأشار المحافظ أن مركز ومدينة منشأة القناطر قام بتنفيذ 26 قرار لإزالة تعديات على أراضى أملاك دولة بمساحة 9765 م بقرية بنى سلامة بمركز ومدينة منشأة القناطر إلى جانب إزالة 3 حالات على مساحة 3 فدان أملاك دولة وذلك بقرى بنى سلامة وأبو غالب .

وشملت جهود مركز منشأة القناطر إزالة 6 حالات تعدى على الأراضي الزراعية عبارة عن مبانى بالطوب والاسمنت وأسوار على مساحات 80م , 100م , 150م بناحية بهرمس وذات الكوم ببرقاش والمنصورية والحسنين وأبو غالب بالإضافة الى إزالة مخالفة بناء دور بعقار بقرية الاخصاص وتم فك شدة خشبية للدور الاول فوق الارضى لعقار بناحية الحسانين .

وأطلع اللواء أحمد راشد على جهود حملات مركز ومدينة البدرشين حيث تم إزالة مبنى من دورين مقام بالمخالفة بمنطقة سيدى جنيدى بالبدرشين على مساحة 100م تقريبا وتم إزالة المبنى حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف .

وفى مركز ومدينة ابو النمرس تم إزالة 4 حالات بناء مخالف شملت إزالة اسقف وحوائط مقامة بالمخالفة بعقارات بشارع طابونة نرمين بزاوية ابو مسلم قطاع شبرامنت.

وأشار اللواء أحمد راشد أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أي تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات .