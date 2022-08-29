شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تدريبات الترقى للمعلمين على برنامج دعم المهارات فى تنمية الوعى بتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه في إطار موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على البدء في إجراءات استيفاء شاغلي وظائف التعليم شرط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2022/2023، فقد بدأت فعاليات تدريبات الترقي لأعضاء هيئة التعليم على البرنامج التدريبي "دعم مهارات المعلمين فى تنمية الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة"، بإجمالي 223717 مستهدفًا من التدريب.

ويأتي هذا التدريب على هذا البرنامج اتساقًا مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي باستضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة توفير كل عوامل النجاح والتميز لإنجاح البرنامج التدريبي إضافة إلى توفير كل سبل الراحة للمعلمين من خلال تجهيز القاعات التدريبية وتوفير الأجهزة والأدوات اللازمة للتدريب وتحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي، والذي يُعد انعكاسًا واضحًا لما تقوم به وزارة التربية والتعليم من مجهودات كبيرة لتحسين أدوات المنظومة التعليمية ورفع جودة وكفاءة المعلمين والتأكيد على دورهم الواضح في دفع قاطرة التنمية في مصر وأهمية نقل الخبرة التدريبية إلى معلمي مصر، وتطبيقها على أرض الواقع وانعكاس ذلك في سلوكيات الطلاب من خلال ممارسات بيئية صحيحة تتسم بالحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والحفاظ على الموارد وحقوق الأجيال القادمة.

كما كلف بضرورة تبنى طرق إبداعية وابتكارية في تنمية وعي الطلاب بالقضايا البيئية وترجمة التوجهات العالمية بشأن قضايا البيئة والتغيرات المناخية إلى أنشطة تعليمية تؤكد على تفاعل وإيجابية الطلاب لإكسابهم المعارف والاتجاهات والمهارات والسلوكيات البيئية الإيجابية والقيم المرغوبة التي تتسق مع منهج التعليم من أجل التنمية المستدامة، وتجنب الممارسات التربوية التقليدية التي لا تنمي مهارات الطلاب ولا تستحث عقولهم للتفكير بأسلوب علمي فيما يواجهون من مشكلات في حياتهم اليومية، وتتماشى تلك التوجهات بشكل واضح مع الأهداف الاستراتيجية للتعليم الواردة في الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".