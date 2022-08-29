شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه سكرتيرى عموم المحافظات بسرعة حل مشاكل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع سكرتيرى عموم القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وذلك بمقر الوزارة بحضور عدد من القيادات، وفى بداية اللقاء أكد آمنة على أهمية دور سكرتيري العموم في دولاب العمل المحلي اليومي ومتابعة الملفات الحيوية التي تهم المواطنين تحت إشراف ومتابعة المحافظين.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بعقد اجتماع موسع مع جميع سكرتيرى العموم بالمحافظات لمتابعة الملفات المهمة على أرض المحافظات لتحقيق خدمات أفضل للمواطنين وتنفيذ توجيهات وتكليفات القيادة السياسية للحكومة في مختلف المشروعات القومية وعلى رأسها المبادرات الرئاسية " حياة كريمة " وزراعة 100 مليون شجرة، وغيرها من المشروعات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات على أرض الواقع.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي لسرعة الانتهاء من المشروعات التي سيتم تنفيذها، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بتحسين مستوى النظافة في المدن والوحدات المحلية ورفع المخلفات أولاً بأول من الشارع وعدم التهاون مع الإشغالات التي تعيق سير المواطنين والحركة المرورية في مختلف المناطق بالمحافظات.

كما شدد اللواء هشام آمنة على أهمية تحقيق المستهدف من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية بالتعاون بين المحافظات وقوات إنفاذ القانون وعدم السماح بأى تعديات جديدة وإزالتها في المهد ووقف مخالفات البناء.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة العمل على سرعة حل مشاكل المواطنين والاستماع إلى شكاواهم، وتواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء على أرض الواقع لسرعة التدخل لحل أى شكاوي.