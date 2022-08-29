شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: معدلات الأمطار بمنابع النيل حول معدلها حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة الدائمة لايراد نهر النيل برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات .

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف ايراد نهر النيل وإجراءات الإدارة المثلى خلال فترة أقصى الاحتياجات، ومعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل والحالة الهيدرولوجية للنهر والسيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، وقد تبين أن معدلات الأمطار خلال شهر أغسطس حول المعدل حتى الآن .

كما تم استعراض الموقف المائى بمختلف المحافظات وجاهزية إدارات الرى والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.