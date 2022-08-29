شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بعد تعديل موعد بدء الدراسة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا تقريبا علي النحو التالي:-
- بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.
- مده أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.
- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.
- أيام الدراسة الفعلية 194 يوما بما يعادل 35 أسبوعا.
- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.
- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.
- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.