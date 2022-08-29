شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. غدًا آخر موعد لتسجيل الرغبات إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم غدًا الثلاثاء 30 أغسطس أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية الساعة السابعة مساءً، والبالغ عددها 12 جامعة، وهى جامعات (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق؛ نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجارى، إيذانًا بانتهاء أعمال التنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية.

وصرح المتحدث الرسمى، أنه لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي في القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، فمن حق الطالب أن يختار الالتحاق بأى كلية بأية جامعة أهلية؛ شريطة استيفاء الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه لا يُسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى، ولا يُسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية.

جدير بالذكر، أنه تم فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية اعتباراً من الثلاثاء الموافق 23 أغسطس حتى 30 أغسطس الجارى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي: www.tansik.egypt.gov.eg.