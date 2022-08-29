شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعلان طرق امتحانات الثانوى العام قبل بدء العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة من أساتذة كليات التربية للقياس والتقويم لبحث آلية تقييم الطلاب في المرحلة الثانوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على تقرير اللجنة لتصب في مصلحة الطالب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سيكون الطالب على دراية وعلم بكيفية تقييمه قبل بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 1 أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن التابلت مستمر ولن يتم طباعة الكتب فى المرحلة الثانوية وسيكون التابلت للتعلم وأيضا لعقد الامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه حرصا على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).