شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلقى كلمة فى مؤتمر أسبوع المناخ لأفريقيا بدولة الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى السفير سامح شكرى وزير الخارجية الرئيس المعين لمؤتمر cop27، الاثنين، كلمة في الجلسة الافتتاحية لأسبوع المناخ لإفريقيا المنعقد بالجابون، وذلك بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يشارك الوزير شكري الرئيس المعين لمؤتمر COP27 في فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا الذي تستضيفه دولة الجابون الشقيقة، فضلاً عن الالتقاء بعدد من كبار المسئولين الجابونيين لتناول سُبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين مصر والجابون في شتى المجالات، بجانب تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك المطروحة على الساحتين القارية والدولية.