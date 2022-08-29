شكرا لقرائتكم خبر عن الفرصة الأخيرة.. غلق باب التحويلات بين مدارس الجيزة الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة فتح باب التحويلات بين المدارس بمختلف المحافظات للعام الدراسي المقبل 2022/2023، لجميع المراحل التعليمية حتى الأربعاء 31 أغسطس الجارى، في إطار سعي وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير كافة المقومات اللازمة بالنهوض بالعملية التعليمية للتسهيل على كافة أولياء الأمور.

وفي هذا الصدد، قال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لـ"الخليج 365"، إن المديرية قامت بمد فترة التحويلات بين المدارس لنهاية شهر أغسطس الجاري عبر الموقع الإلكتروني لـ"تعليم الجيزة"، حتى يتمكن أولياء الأمور من التقديم في المدارس وإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من التقديم خلال الفترة الماضية، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابع أن نظام التحويلات بين المدارس في المحافظة يتم وفقا لمجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لها، مشيرا أن كل إدارة تعليمية تضم لجنة تسمى "لجنة التحويلات"، تبت في طلب التحويل وفقا للكثافة الطلابية في المدارس، حتى لا يكون هناك فارق في كثافة الطلاب بين مختلف المدارس، مشيرا إلى أن المدرسة التي يزداد فيها أعداد الطلاب عن العدد المسموح يتم تقليل الكثافة الطلابية فيها بنقل عدد منهم إلى أخرى حتى تتساوى جميع المدارس في الكثافة الطلابية.

وأضاف أن ملف "الكثافة الطلابية" يعد أحد أهم الملفات التي تهتم بها المنظومة الجديدة للتعليم، حيث قامت الوزارة بوضع خطة لتقليل الكثافة بين الطلاب؛ حرصا على صحة وسلامة التلاميذ وتحقيقا لمبدأ جودة التعليم الذي يتطلب تقليل الكثافات وإجراء متابعة مستمرة للمدراس، فضلا عن تحقيق التنمية المهنية للمعلمين.

وأوضح أن نظام "النقل بالبدل"، يخفف عن معاناة الأسر التي لها أكثر من طالب في أكثر من مدرسة، مشيرا إلى أن هذا النظام يسمح للطلاب الذين لديهم أخوة في محيط السكن ولهم أخوة في مدارس متباعدة بعمل نقـل بالبدل مع طلاب فــى مـدارس أخرى فيمـا بينهم في نفس الصف وذلك دون الإخلال بمبدأ الكثافة؛ للتخفيف والتيسير وترشيد النفقات على أولياء الأمور وتحقيق لم الشمل.

وأشار إلى أن تباعد الأبناء عن محيط سكن الأسرة له أكثر من بعد سلبي على الأسرة والمجتمع، حيث يتسبب بدوره في مشقة وتعب الأب، ويمثل عبئ مالي واقتصادي عليه، فضلا عن التأثير البيئي الذي يسببه من زحام مروري واستهلاك للطاقة، مؤكدا على أن جميعها عوامل دفعت الوزارة للبحث عن حل لتلك المشكلة والمتمثل في "النقل بالبدل".

وأوضح أن النقل البدل يتم عن طريق تقديم ولي الأمر لطلب نقل إلى المدرسة، والتي تقوم بدورها بتجميع الطلبات وإرسالها للإدارة التعليمية، ومن ثم يتم فحصه من خلال لجنة التجريبيات وعمل موائمة بين المدرستين من حيث التأكد من وجود أخوة للطالب في المدرسة التي يريد الانتقال إليها والكثافة الطلابية فيها، مؤكدا على أن الكثافة الطلابية ووجود مكانا شاغرا فى المدارس المقدم إليها طلب التحويل، ووجود أخوة للطالب بالمدرسة، وقرب المدرسة من المسكن تعد أهم الضوابط والشروط التي يتم قبول طلب النقل على أساسها.

كانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه حرصا على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022. كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).