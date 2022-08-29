ضبط سائق بحوزته 3.5 كيلو حشيش في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (سائق - مقيم بمحافظة الإسماعلية)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.500 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.