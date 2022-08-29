الأمن العام: ضبط 166 سلاح ناري و251 قضية مخدرات وتنفيذ 62 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 166 قطعة سلاح ناري، و251 قضية مخدرات، وتنفيذ 62521 حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 44 متهما هاربًا، و19 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 371 دراجة نارية مخالفة، وضبط 22674 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 52 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية، ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.