بسبب خلافات زوجية.. ضبط المتهم بقتل طليقته في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالقليوبية وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر من إحدى المستشفيات باستقبالها (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) متوفيه إثر إصابتها بعدة جروح طعنية بالجسم.

بالفحص تبين وجود سابقة خلافات زوجية بين المتوفية (وزجها السابق - مقيم بذات العنوان)، وحدوث مشادة كلامية بينهما على إثر تلك الخلافات فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المذكور على المجني عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصابتها التي أودت بحياتها وفر هارباً وبسؤال والدة المتوفية أيدت ما جاء بالفحص واتهمت المذكور بارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لوجود خلافات زوجية سابقة بينهما كما تم بإرشاده ضبط (الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.