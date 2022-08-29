سقوط عصابة الإعلانات الوهمية للراغبين في حجز الوحدات المصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين؛ لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في حجز الوحدات المصيفية والاستيلاء على أموالهم.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبرا خيت بالبحيرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في حجز الوحدات المصيفية والاستيلاء على أموالهم.

وأفادت التحريات استخدام المتهمين، أحد التطبيقات على شبكة الإنترنت في ممارستهما ذلك النشاط من خلال الإعلان عن صور بعض الوحدات "شاليهات" وعرضها على المواطنين الراغبين في حجزها وعقب موافقة المجني عليهم على استئجار تلك الوحدات واتفاقهم معهما، يقوم المجني عليهم بتحويل مقدم حجز تلك الشاليهات على تطبيقات محافظ الهواتف المحمولة المختلفة الخاصة بشرائح هواتف محمولة يستخدمها المتهمان تم شرائها بإسم أحدهما، وعقب تحويل تلك الأموال لهما يقوما بغلق الهواتف والتوقف عن التواصل مع المجني عليهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وبحوزتهما (4 هواتف محمولة – 12 شريحة هاتف محمول) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.