"قتلتها ورميت صاحبتها وراها".. حكاية جريمة العشق الممنوع على ضفاف النيل بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"هنتجوز امتى؟".. كلمتان نطق بها لسان فتاة حاولت لملمة آخر ما تبقى من حياء بات على المحك لكن لم يدر بخلدها أنها بصدد اللحظات الأخيرة في حياتها قتلا على ضاف نهر النيل، وذلك يد من وهبته قلبها بل وعذريتها.

مكالمة هاتفية حامية الوطيس جمعت فتاة بمن ظنته حبيبها، دارت حول الخطط المستقبلية لحياتهما سويًا لاسيما ما طرأ من حملها وخوفها من الفضيحة. جدل ونقاش استمر دقائق حتى اتفقا على اللقاء على ضفاف نهر النيل.

في المعاد المحدد وصلت الفتاة رفقة صديقتها -على علم بعلاقة الظل التي تجمعها بذاك الشاب-. بدأت الفتاة حادة في حديثها عاقدة كل العزم على حسم مصيرها وما تحمله بين أحشائها محاولة إجباره على الاعتراف بزواجهما.

شد وجذب دار بين العشيقين ما أثار غضب الشاب الذي سئم تهديد الفتاة بكشف علاقتها للجميع فألقى بها في مجرى نهر النيل مستغلا حالة الهدوء بالمنطقة حينها إلا أنه أغفل شاهدة العيان الوحيدة "الصديقة" ليلقي بها خلف صديقتها ويغادر سريعا بعدها.

الفصل الأول من بداية كشف الجريمة بدأ داخل غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتي فتاتين بنهر النيل دائرة قسم الجيزة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري تنسيقًا مع مأمور قسم الجيزة، وجرى انتشال الجثتين، وجرى نقلهما إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

فريق بحث شكله العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب، بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب، عكف على فحص بلاغات التغيب وتوزيع أوصاف الفتاتين على الأقسام المحيطة بمكان العثور تنسيقًا مع مدير المباحث الجنائية اللواء أحمد الوتيدي.

جهود البحث والتحري التي باشرها الرائد هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة، توصلت إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن إحدى القتيلتين كانت على علاقة آثمة بالجاني، وحملت منه سفاحا فحاولت إجباره على الزواج منها والاعتراف بالطفل لكنه رفض فتخلص منها وصديقتها رميًا بنهرالنيل.

مأمورية بقيادة الرائد أحمد الأبيض والنقيب عمر مبارك معاوني مباحث الجيزة، ضبطت المتهم الذي أقر بجريمته معللا السبب: "كانت بتهددني لو متجوزناش هتفضحني.. فخلصت عليها، وصاحبتها شافتني وعارفة كل حاجة فرميتها وراها".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.