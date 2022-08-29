بـ 6 مليون جنيه .. ضبط مدير شركة بحوزته 25 جهاز كشف عن المعادن والذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبط الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص؛ لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تهريب أجهزة الكشف عن المعادن.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (مدير إحدى شركات الاستيراد والتصدير - كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تهريب أجهزة الكشف عن المعادن النفيسة والتنقيب عـن الآثار من الخارج دون الحصـول علـى الموافقات اللازمة ودون سداد الضرائب والرسوم الجمركيـة المُستحقة عليها، وقيامه بإنشاء موقع إلكتروني على شبكة "الإنترنت" للترويج لبيع تلك الأجهزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته (25 جهاز يتم استخدامهم في الكشف والتنقيب عن المعادن والذهب والسوائل – مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" – هاتف محمول "بحفصه فنياً تبين احتوائه على محادثات نصية ورسائل متبادلة تفيد نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وكذا نشاطه الإجرامي في التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية").

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

قُدرت قيمة المضبوطات والغرامات المستحقة عليها بحوالي 6 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.