ضبط 3 أشخاص في بني سويف بحوزتهم آثار مُقلدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف 3 أشخاص؛ لتكوينهم تشكيل عصابي للاتجار في الآثار المُقلدة.

معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار، أفادت قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة بني سويف) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالقطع الآثرية المقلدة بقصد النصب على المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بني سويف أمكن ضبطهم، بحوزتهم (4 قطع أثرية "مقلدة" كانوا يقوموا بعرضها للبيع وترويجها على أنها قطع أثرية – مركبة "توك توك" بدون لوحات خاصة بأحد المتهمين – 4 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين إحتوائها على مقاطع فيديو لبعض القطع الأثرية"- مبلغ مالي).

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، واعترفوا بارتكابهم وقائع نصب على المواطنين والحصول على مبالغ ماليه منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.