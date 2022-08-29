الأوقاف: المساجد الكبرى بالمحافظات تواصل عقد مجالس الإقراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أطلقت وزارة الأوقاف، مجالس الإقراء على كبار العلماء بالمساجد الكبرى في أربعة علوم، وهي : الحديث وعلومه، والتفسير وعلوم القرآن، والفقه وأصوله، واللغة العربية، وذلك بثمانية عشر مسجدًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الدكتور محمد عبد المالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، استكمل قراءة وشرح كتاب تفسير النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، بمسجد البقلي بأسيوط التابع لمديرية أوقاف أسيوط، وذلك بحضور جمع غفير من المواطنين.

وانطلقت فعاليات مجلس الإقراء الأول في مادة التفسير وعلوم القرآن من مسجد الهداية بدمنهور التابع لمديرية أوقاف البحيرة، وقام الدكتور عبدالكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، بقراءة وشرح كتاب تفسير النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، بحضور الشيخ محمد رجب خليفة وكيل المديرية، وجمع غفير من المواطنين.

ولفتت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتي ضمن تكثيف وتنويع البرامج التوعوية والتثقيفية بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع.