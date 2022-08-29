دعاء النجار: التقديم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية يبدأ 5 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف العام على جوائز الصحافة المصرية، أنَّه تقرَّر فتح باب التقديم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية في الفترة من ٥ حتى ٢٤ سبتمبر المقبل، لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن عام 2021.

وذكرت في منشور لها على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أنَّه يتم تسليم الأعمال الخاصة بالصحفيين المتقدمين للمسابقة بمقر النقابة، وتشمل ١٢ فرعًا في مسابقة جوائز الصحافة المصرية و١٣ فرعًا في الجوائز الخاصة.

أولاً : - مسابقة جوائز الصحافة المصرية

تشمل المسابقة الفروع:

* التصوير الصحفي

* الإخراج

* الكاريكاتير

*التحقيق الصحفي

* الحملات الصحفية

* الحوار الصحفي

*التغطية الخارجية

*الصحافة الاقتصادية

* الصحافة الرياضية

* الصحافة الثقافية

* الصحافة الفنية

* صحافة الفيديو

⚀قيمة الجوائز:

الفائز الأول 15 ألف جنيه

الفائز الثاني 8 آلاف جنيه

ثانياً :- مسابقة الجوائز الخاصة

تشمل المسابقة الجوائز الآتية:

جائزة الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة.

جائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي.

جائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة.

جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي.

جائزة مجدي مهنا في العمود الصحفي.

جائزة محمد عيسي الشرقاوي "للتغطية الخارجية".

جائزة سمير عبد القادر في الصحافة الاقتصادية.

جائزة حسين عبدالرازق فى "الصحافة الاستقصائية".

جائزة مصطفى شردي في المقال السياسي.

جائزة منير كنعان للإبداع الفني (الرسم).

جائزة صبري غنيم في القصة الصحفية الإنسانية.

جائزة صحافة المرأة.

جائزة صحافة البيئة.

قيمة الجوائز:

يحصل الفائز في كل جائزة على 5 آلاف جنيه.

يمنح الفائز الأول في جائزة مجدي مهنا 6 آلاف جنيه ويمنح الفائز الثاني 4 آلاف جنيه.

يمنح الفائز الأول في جائزة البيئة 6 آلاف جنيه ويمنح الفائز الثاني 4 آلاف جنيه.

يمنح الفائز الأول فى جائزة محمد عيسي الشرقاوى 6 آلاف جنيه ويمنح الفائز الثاني 4 آلاف جنيه.

يمنح الفائز في جائزة سمير عبد القادر 10 آلاف جنيه.

يمنح الفائز فى جائزة حسين عبدالرازق 10 آلاف جنيه.

الشروط العامــــة

1-يشترط أن يكون المتقدم عضوا مقيدًا بجدول المشتغلين أو جدول تحت التمرين.

2-يشترط أن يكون المتقدم مسددًا للاشتراك السنوي.. وألا يكون عضوا ً بمجلس النقابة أو لجنة التحكيم.. وألا يكون قد وقعت عليه عقوبة تأديبية طبقا ً لقانون النقابة خلال السنوات الثلاث السابقة على تقدمه للمسابقة.

3- يشترط أن تكون المادة المقدمة للمتسابق قد نشرت خلال الفترة بين أول يناير 2021 وحتى ديسمبر 2021، وفي حالة المواد المتتابعة الخاصة بتغطية موضوع واحد يعتد بتاريخ نشر آخر هذه المواد.

4- لا يجوز للمتسابق أن يتقدم لأكثر من فرعين من فروع المسابقة، ولا يحق له التقدم بأكثر من عملين في الفرع الواحد كما لا يجوز له أن يتقدم بنفس العمل لأكثر من فرع.

5-يشترط أن تكون الأعمال المقدمة قد نشرت في إحدى الصحف المصرية القومية أو الحزبية أو الخاصة المعتمدة لدى نقابة الصحفيين ، أو في إحدي نوافذها الإلكترونية المرخصة، أو على النشرة العامة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ويجوز لمجلس النقابة قبول أعمال صحفية بالمسابقة من صحف ومواقع الكترونية من غير المعتمدة لديها بقرار من المجلس.

6-يشترط أن تلتزم المادة المقدمة بميثاق الشرف الصحفي.. وألا تنطوى على ألفاظ أو معان تتناقض مع ما ينص عليه الميثاق.

7-يسحب المتقدم للفرع أو الجائزة استمارة اشتراك من سكرتارية النقابة بالدور الأول مقابل 50 جنيها.

8-تقدم الأعمال في ملف به أصل و 4 صور من كل عمل مكتوبة بالكمبيوتر ولا تحمل اسم المحرر أو جريدته.

9-يرفق المتقدمون في فرع الإخراج الصحفي (4 نسخ) من أعداد الصحف ويقدم المتسابقون في فرع التصوير (4 نسخ) من الصحف التي نشرت الصور مع أصول الصور ويقدمون ومعهم الصحفيون بوكالة أنباء الشرق الأوسط شهادة من رئيس التحرير أو من ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم.

10–يرفق المتقدم لفرع التصوير(4) أقراص مدمجة.C.D بمحتوى الصور، ويقدم المتسابقون فى فرع صحافة الفيديو (4) أقراص مدمجة C.D بهاالفيديو المتقدم للمسابقةوشهادة من رئيس التحرير أو من ينوب عنه تفيد بأن الأعمال من إنتاجهم.

11- صورة من بطاقة الرقم القومي وكارنيه النقابة.