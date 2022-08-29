برعاية السيسي.. انطلاق اجتماعات الدورة الـ 4 للجنة وزراء التنمية المحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انطلاق فعاليات الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة، اليوم الاثنين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتتعلق أعمال اللجنة بموضوعات الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، بحضور وفود 55 دولة أفريقية وممثلين عن برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" و"الأغذية العالمي"، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

وخلال الجلسة الافتتاحية، نقل اللواء حمزة درويش، الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، تحيات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، للمشاركين في أعمال الدورة الرابعة، مؤكدا أن لقاءهم بالقاهرة اليوم هو تعبير صادق عن عمق العلاقات المصرية بقارتها الأفريقية والتزامها بدعم مؤسسات الاتحاد الأفريقي ولجانه، وبالقضايا الأفريقية بشكل عام.

وأشار اللواء درويش إلى أن وزارة التنمية المحلية تضع من جانبها وأمام الأشقاء في القارة كل ما يمكن في إطار عمليات التدريب والتأهيل من خلال الدورات التي ينفذها مركز سقارة التدريبي لكوادر للارتقاء بكوادر التنمية المحلية الأفارقة، كما تضع الوزارة عددا من المبادرات الهامة للاستفادة منها خاصة مبادرة "حياة كريمة" والتي تعد من أهم البرامج التنموية على الصعيد القاري وفقا لتقارير الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن مصر شهدت طفرة عمرانية ونجاحات في مجال البنية التحتية، وبعد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد أحد أهم معالم تلك السياسة الجادة لإنشاء مجموعة مدن ذكية تقود حركة العمران والتنمية في مصر المستقبل.

وأوضح اللواء حمزة درويش أن اجتماعات لجان الخبراء الفرعية والتي تستمر على مدار اليوم وغدا ستتولى مهمة بحث عدد من الوثائق والمستندات التي أعدتها سكرتارية اللجنة عن موضوعات يتناولها المؤتمر وتتنوع قضاياه لتشمل موضوعات الخدمة العامة والتنمية المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية.

وأعرب أوساكا عبده، نائب مدير الحوكمة ومنع النزاعات GCPD، عن امتنانه وشكره لمصر على حفاوة الاستقبال والاستضافة، مؤكدا عمق العلاقات القوية بين دول الاتحاد الأفريقي ومصر.

وقال إن دورات الاتحاد الأفريقي منذ عقدها في 2016 نجحت في تحقيق أهدافها وتطبيق استراتيجياتها، مشيرا إلى استمرار عمل لجان الخبراء الفرعية لاستكمال القرارات التى تم اتخاذها في الدورات السابقة وتقييم ما تم إنجازه ووضع خطة جديدة للعمل لمدة عامين قادمين 2022/2024.

وأشار نائب مدير الحوكمة إلى أن هناك تحديات حقيقية تواجه دول الاتحاد الأفريقي أهمها عدم وجود موارد كافية، وما نتج من تبعات كوفيد 19 على تنفيذ خطط العمل، إضافة إلى وضع هياكل لتحسين جودة الاتصال مع الدول الأعضاء، لافتا إلى أنه سيتم التركيز خلال الدورة الجديدة على إيجاد شراكات جديدة لمواجهة تبعات كوفيد 19 وحشد كل الموارد لتنفيذ خطة عمل الاتحاد 2022/2024، وبحث الأفكار الجديدة والمستحدثة والتركيز على التوصيات السابقة وأخذها بعين الاعتبار من أجل الوصول إلى النتائج المتوقعة.

وأعربت نائب وزير الخارجية والعلاقات الدولية لدولة ليسوتو عن سعادتها أن تترأس دولة ليسوتو أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية التابعة للاتحاد الأفريقي، والتي أوكلت إليها مهمة ضخمة وهي تطوير برامج الاتحاد الأفريقي في مجالات الخدمة العامة والحكم المحلي والتنمية الحضرية واللامركزية، لافتة إلى أهمية هذه الدورة لما تشهده قارة أفريقيا من سرعة التحول نحو التحضر للتغلب على عجز الخدمات والفقر والبطالة وتحسين سمات الحوكمة.

وأكدت أن دور لجان الخبراء هو ترجمة رؤية الاتحاد الأفريقي إلى أجندة عمل ملموسة مع تعميم هذه الأجندة الكبرى في الاستراتيجيات الوطنية والاقليمية والقارية، مشيرة إلى تحقيق نجاحات ملموسة في الفترات السابقة منها تطوير مواثيق الاتحاد الأفريقي بشأن قيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة وميثاق الاتحاد الأفريقي بشأن قيم ومبادئ الحكم المحلي واللامركزية للإسراع في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتعميمها على المستوى الوطني.