القاهرة: ندوات تعريفية بمبادرة المشروعات الخضراء في جامعتي حلوان وعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظمت محافظة القاهرة عدة ندوات تعريفية بمراكز الشباب والجمعيات الأهلية وبين قادة عشائر الكشافة البحرية بجامعتي عين شمس وحلوان لشرح كيفية الاشتراك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات الجمهورية في إطار استعداداتها لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.

وتتناول الندوات التعريف بالفئات التي تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات ومعايير تقييمها والتدريب على الدخول على منصة التقديم، وكيفية إدخال البيانات من خلال الرابط http://www.sgg.eg في الفترة من 21 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يشترط في المشروعات التي ستقدم بمحافظة القاهرة أن يكون المشروع المقدم -أخضر وذكي- طبقا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة)، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي prototype، أو أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي احتياجات ملحة داخل المحافظة، أو يتضمن عنصرا ابتكاريا، على أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الفئات الـ 6 التي تستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة تلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، على أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدى لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلٌ في فئته.