قرض يصل لـ 2 مليون جنيه بفائدة 5%.. تفاصيل الاستفادة من برنامج مشروعك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

توفر وزارة التنمية المحلية قروضا ميسرة للراغبين في بدء أعمالهم الخاصة عبر البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك).

ونفذت الوزارة حتى الآن عبر "مشروعك"، 197 ألفا و575 مشروعا في المحافظات بقروض اقتربت من 24.5 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات 1.7 مليون فرصة عمل.

ويوفر برنامج مشروعك تمويلا للمشروعات بقروض تبدأ من 1000 جنيه وحتى 2 مليون جنيه بفائدة قليلة تبلغ 5% فقط.

خطوات الحصول على قروض مشروعك

1. يقوم طالب القرض بالتوجه إلى موقع المشروع في الحي القريب منه بالمحافظة.

2. يتم ملء إحدى الاستمارتين طبقًا لحجم القرض المطلوب.

3. الاستمارة الأولى : لطالب القروض من ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه مصري.

4. الاستمارة الثانية : لطالب القروض أكبر من 50 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

5. يقوم طالب القرض بمراجعة بيانات الاستمارة والتعرف على التراخيص المطلوبة مع ممثل الوحدة المحلية بموقع المشروع.

6. بعد استكمال التراخيص والمستندات المطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك في الموقع.

7. يقوم ممثل البنك باتخاذ إجراءات الموافقة على القرض وإخطار طالب القرض بالموافقة أو الرفض.

8. في حالة الرفض يتم إخطار طالب القرض بأسباب الرفض للعمل على تلافيها وإعادة الطلب مرة أخرى طبقًا لظروف كل حالة.

الإستمارة الأولى: لطالب القروض من ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه مصري.

الاستمارة الثانية: لطالب القروض أكبر 50 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه مصري.

البنوك المشتركة في مبادرة مشروعك

1- البنك الأهلي.

2- بنك مصر.

3- بنك القاهرة.

4- بنك الإسكندرية.

5- بنك التعمير والإسكان.

- البنك الزراعي المصري.

تمويلات مشروعك في المحافظات

أوضح آخر تقرير صادر قبل أيام بشأن برنامج مشروعك ما يلي:

1- نفذت محافظة المنيا 22.3 ألف مشروع بقروض بلغت 2.7 مليار جنيه.

2- نفذت محافظة سوهاج 21 ألف مشروع بقروض بلغت 2.6 مليار جنيه.

3- نفذت محافظة البحيرة 18.4 ألف مشروع بقروض بلغت 1.8 مليار جنيه.

4- نفذت محافظة الدقهلية 16.3 ألف مشروع بقروض 1.8 مليار جنيه.

5- نفذت محافظة الشرقية 15.7 ألف مشروع بقروض بلغت 2.4 مليار جنيه.

6- نفذت محافظة بني سويف 15.5 ألف مشروع بقروض 1.7 مليار جنيه.