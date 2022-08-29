الإسكان توضح حقيقة طرح شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل في القاهرة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نفى مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، الصور المتداولة لكراسة شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 3، والتي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن الإعلان المنشور على السوشيال ميديا طرح إعلان جديد ضمن شقق سكن لكل المصريين، 2 أكتوبر المقبل، على ان تتواجد الشقق في القاهرة الجديدة وحدائق العاصمة و6 أكتوبر والعلمين الجديدة والشروق و15 مايو والمنيا الجديدة والعاشر من رمضان والغردقة.

وأكد المصدر أن هذه المعلومات غير صحية تماما، وأي إعلان عن الشقق الخاصة بمحدودي الدخل سيكون عن طريق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي انتهى من طرح شقق الاسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الـ15 نهاية العام الماضي، لكن شقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر انتهى التقديم لها في مايو الماضي، وحاليا لا يوجد أي طرح من صندوق الإسكان الاجتماعي.

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