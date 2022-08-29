استخراج بطاقات تموينية جديدة.. إجراء جديد من "التموين" بشأن هذه الفئات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال طلعت حسن، وكيل وزارة التموين في الجيزة، إن هناك دراسة لدى الوزارة لفتح استخراج بطاقات تموينية جديدة للأُسر الأولى بالرعاية والمطلقات والأرمال ومن ينطبق عليهم الحد الأدنى للمعاش 1500 جنيه و2400 جنيه للمرتب، بالإضافة إلى إضافة الزوجة المحرومة.

كانت الوزارة قد أوقفت تلك الخدمات بداية العام من أجل تنقية البطاقات وتنفيذ محددات الدعم الخاصة بامتلاك السيارة والمرتب الحكومي المرتفع .

وأضاف حسن، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الإثنين، أن هذا الإجراء لن يحدث إلا بعد انتهاء عملية التنقية بشكل كامل واستبعاد غير المستحقين والانتهاء من عملية تسجيل رقم الهاتف على البطاقات، متوقعًا أن ذلك يحدث على بداية العام المقبل مع انتهاء صرف الزيادة الاستثنائية المقرر لها سبتمبر المقبل ولمدة 6 أشهر، أو مع بداية العام المالي الجديد .

كان الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهًا وزاريًّا يقضي بمد ‏فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقات التموين إلى ٣٠-٩-٢٠٢٢.