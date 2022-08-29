يضم 960 محلاً تجاريا.. الإسكان: مزاد علني لبيع محال تجارية وصيدلية بالسوق التونسي بمدينة 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنه تم طرح 33 محلاً تجارياً كمرحلة أولى بأنشطة مختلفة وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 13م2 : 39م2) بالمبنيين رقمي ( 21 ، 22 ) بالسوق التونسي للبيع في مزاد علني بمقر الجهاز اليوم الاثنين 29/8/2022، مشيراً إلى أنه سبق إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة.

وأضاف المهندس محمد خلف الله، أن السوق التونسي موقعه متميز حيث يحيط به منطقة صناعية مركزية وامتدادها ومنطقة الإسكان المتوسط ( سكن لكل المصريين ) وواجهة الطريق الرئيسي لمنطقة الزهور والزهراء محور سكن لكل المصريين منخفض التكاليف، ويحتوي على 960 محلاً تجارياً ومعارض للمصانع ومعارض لمنتجات اليوم الواحد ومنافذ أسواق جملة وقطاعي وأماكن انتظار سيارات تسع 200 سيارة، بخلاف المباني الخدمية والتي تشمل مسجدا و نقطة إسعاف ونقطة شرطة ومبنى إداريا.

وأفاد أن أهم ما يميز الطرح الحالي الذي تتولي إدارته هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 15 مايو، هو السماح بتكرار الأنشطة وخاصةً الخدمية للمواطنين بهدف إحداث طفرة نوعية في السوق، علاوة على السماح بضم المحلات المجاورة لاستغلالها كمنفذ جملة بالموقع المتميز للسوق، حيث انه يقع على الطريق الدائري للمدينة ويربط المدينة بكافة محاور الطرق والاوتوستراد والأوسطي.

وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنه تم تنفيذ السوق التونسي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير منافذ مركزية وأسواق جملة للمنطقة الجنوبية، وفي مبادرة سريعة من وزير الإسكان بضرورة التنسيق ما بين محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 15 مايو والتي تعد المدخل الجنوبي لمحافظة القاهرة، ليتم طرح مزاد علني للمحال لتشغيل السوق التونسي بمدينة 15 مايو شرق الطريق الدائري بمساحة 15 فدانا، حيث يهدف المشروع إلى توفير فرص استثمارية بمجمع الأسواق بغرض توفير فرص عمل للشباب لتلبية الاحتياجات الشرائية لسكان المدينة، والمصنعين بالمنطقة الصناعية.