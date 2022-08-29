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160 ألف جنيه تأمين.. "مصر الجديدة" يطرح مناقصة تالف رصف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن حي مصر الجديدة عن طرح مناقصة عامة لتطوير ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله (تالف رصف) وذلك بنطاق وشوارع الحي وذلك للعام المالي 2022/ 2023.

وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها، وتبلغ قيمة التأمين الابتدائي 160000 جنيه، وفي حالة رسو العطاء يتم سداد 5% كتأمين نهائي.

وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر 2022 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بالإدارة المالية بمقر الحي الكائن في (32 بشارع الحجاز - مصر الجديدة).

وتقدم العطاءات داخل مظروفين أحدهما فني والآخر مالي، على أن يكون المظروف المالي مغلق ومختوم بختم الشركة وتكتب الأسعار أرقاما وتفقيطا، أما المظروف الفني فيرفق به ما يلي:

- صورة من البطاقة الضريبية.

- صورة من السجل التجاري.

- صورة من ضريبة القيمة المضافة مجددة وسارية المفعول.

- سابقة الأعمال وبطاقة تسجيل الاتحاد المصري للتشييد والبناء في أعمال الطرق.

- إقرار بالالتزام بما جاء في كراسة الشروط والمواصفات.

وتعتبر كراسة الشروط والمواصفات وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مكملين لهذا الإعلان.

ولن يلتفت للعطاء المقدم غير المستوفي للشروط الفنية والمالية.

الشروط العامة للمناقصة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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