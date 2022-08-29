شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث مع نظيره بمدغشقر سبل تعزيز التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فيدينيافو رافوكاترا وزير المياه والصرف الصحى بدولة مدغشقر والوفد المرافق له، وبرافين أجراوال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى في مصر، باسكوالينا ديسيريو الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى في مدغشقر، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الخارجية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

ورحب سويلم برافوكاترا، مؤكداً على رغبته في تعزيز التعاون بين مصر ومدغشقر فى مجال الموارد المائية، ومشيراً لما تمثله مثل هذه اللقاءات من فرصة هامة لزيادة التواصل والتعاون بين مختلف دول العالم وزيادة قدرتها على التعامل مع قضايا المياه، بالشكل الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، وأن التعاون بين مصر والدول الإفريقية يُعد إحدى العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبنى على أسس من الأخوة وتبادل الخبرات.

ومن جانبه، عبر رافوكاترا عن شكره على حسن الاستقبال وحرص بلاده على تحقيق التعاون مع مصر في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية، واستعرض التحديات الكبيرة التي تواجه دولة مدغشقر في مجال إدارة الموارد المائية ، بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وما ينتج عنها من أعاصير وجفاف والتى تفاقم من الوضع الحالي، كما أشاد بالإدارة المتميزة للموارد المائية في مصر، وما تمتلكه مصر من خبرات عديدة فى مجال الإدارة المثلى للمياه ، الأمر الذى شجع بلاده على السعى لتعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه لمواجهة التحديات التى تواجهها مدغشقر ، والاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في هذا المجال.

وأشار سويلم، إلى ما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة ومتميزة فى مجال حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول وفى مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية والتي يمكن نقلها لدولة مدغشقر، حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على إعداد مقترح لمذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال الموارد المائية والري يشتمل على تقديم الخبرة المصرية في مجالى حصاد الأمطار وإدارة المياه الجوفية لدولة مدغشقر، مع الترتيب لإجراء زيارات ميدانية لعدد من خبراء وزارة الموارد المائية والري والمركز القومى لبحوث المياه لدولة مدغشقر للتعرف على التحديات الموجودة على أرض الواقع، ووضع خطط ومقترحات للتعامل معها.

كما دعا سويلم، رافوكاترا والوفد المرافق للمشاركة فى أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل، لإثراء الحوارات والمناقشات خلال فعاليات الأسبوع، والذى يُعد في الوقت ذاته فرصة لتوفير تمويل من الجهات المانحة للمشروعات التى ترغب مدغشقر فى تنفيذها.

ومن جانبه، برافين أجراوال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمى في مصر لاستعداد البرنامج للتنسيق مع الجانبين في إعداد بروتوكول التعاون ، وتعزيز التعاون (جنوب – جنوب) ، ونقل الخبرات المصرية المتميزة لغيرها من الدول الافريقية، كما توجه بالتحية لما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات ضخمة لصالح المزارعين ودعم روابط مستخدمى المياه ، كما توجه بالشكر لمصر على تنظيم إسبوع القاهرة للمياه ومؤتمر المناخ COP27 .