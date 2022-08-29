شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بالاقتصاد" دورة تدريبية بجامعة القاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مكتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا بجامعة القاهرة TICO-CU، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم، وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، دورة تدريبية حول "حقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بالاقتصاد القومي"، على مدار يومي 30 و 31 أغسطس الجاري بمدرج 7 بكلية العلوم، ويُحاضر فيها الدكتور ياسر محمد جاد الله أستاذ الاقتصاد والعميد السابق للمعهد القومي للملكية الفكرية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص جامعة القاهرة على الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية ورفع درجة الوعي بأهميتها ورعاية حقوق أصحاب الإبداع الفكري، مؤكدًا أن حقوق الملكية الفكرية أداة فعالة في التنمية الاقتصادية بسبب القيمة الاقتصادية الكبيرة للابتكارات والاختراعات.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الدورة التدريبية تهدف إلى إكساب المشاركين معارف قانونية خاصة بالملكية الفكرية وسُبل حمايتها محليًا ودوليًا، وكيفية ترجمتها إلى قيم اقتصادية بما يؤكد أن الناتج الفكري والعقلي للإنسان من أهم الحقوق التي يجب حمايتها لإتاحة تبادل الخبرات في بيئة آمنة وتحفيز بناء اقتصاد المعرفة؛ كما أنه أداة فعالة في التنمية الاقتصادية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم، إن الدورة التدريبية تهتم بتشجيع التطبيق العملي والاستخدام الاقتصادي لنتائج البحوث، ودعم التحقيق العلمي والبحثي، وتوفير الوعي القانوني والاقتصادي عند ممارسة الأنشطة البحثية، بالإضافة إلى الحرص على فتح المسارات الإبداعية أمام الأساتذة والباحثين وتنمية قدراتهم ووعيهم، وتعزيز منتجاتهم الإبداعية وابتكاراتهم واختراعاتهم والارتقاء بثقافة الإبداع والابتكار.

جدير بالذكر، أن مكتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا بجامعة القاهرة "التايكو" تم تأسيسه للاستفادة الفعلية من مخرجات البحث العلمي لأجل التنمية المستدامة للمجتمع المصري، وربط باحثي الجامعة بالصناعة ومساعدتهم في الابتكار للمساهمة في حل مشكلات المجتمع وتنمية التكنولوجيا بطرق علمية بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث يعمل المكتب من خلال 3 مكاتب أساسية، وهي مكتب نقل التكنولوجيا، ومكتب دعم الابتكار والتكنولوجيا من خلال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، ومكتب متابعة المشروعات البحثية والتعريف بفرص التمويل والتعاون الدولي.

ويستهدف مكتب دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا بجامعة القاهرة، تحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها بحث ورصد الأفكار البحثية الجديدة ورعاية أصحابها وتوفير الدعم والبيئة اللازمة لهم، ودعم الباحثين في تسجيل براءات الاختراع والبحث عن فرص التمويل المحلي والدولي لهم، دعم التطبيقات التكنولوجية لخدمة مجالات مختلفة مثل الزراعة والصناعة، تسويق الابتكارات الجديدة ومخرجات الأبحاث التطبيقية، ودعم سياسة الملكية الفكرية للجامعة، والمشاركة في معارض الابتكار المحلية والدولية، وتقديم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل.