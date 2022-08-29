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تعرف على وصايا الحماية المدنية لتجنب حرائق التكييف بسبب الماس الكهربائى

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القاهرة - سامية سيد - يلجأ معظم المواطنين لتخفيض درجات الحرارة خلال فصل الصيف وتلطيف الجو عن طريق استخدام المكيفات لفترات طويلة، مما يؤدى إلى نشوب حرائق داخل المبانى بسبب التكييفات، ويجب اتباع التالى:

 

- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمكيف.

 

 - تجنب تكرار تشغيل التكييف لساعات طويلة منعا للحريق.

 

- يجب صيانة أجهزة التكيف قبل تشغيلها.

 

- يجب وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات.

 

- تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصوديوم وتقوم بقتل الميكروبات ويستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض.

 

- يفضل عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجئ فى درجات الحرارة.

 

- استبدال القطع التى تحتاج إلى استبدال.

 

- ضرورة وجود فنى مختص للقيام بعملية الصيانة اللازمة.

 

- عدم ترك المكيف يعمل بصفة متواصلة.

 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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