شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وصايا الحماية المدنية لتجنب حرائق التكييف بسبب الماس الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ معظم المواطنين لتخفيض درجات الحرارة خلال فصل الصيف وتلطيف الجو عن طريق استخدام المكيفات لفترات طويلة، مما يؤدى إلى نشوب حرائق داخل المبانى بسبب التكييفات، ويجب اتباع التالى:

- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمكيف.

- تجنب تكرار تشغيل التكييف لساعات طويلة منعا للحريق.

- يجب صيانة أجهزة التكيف قبل تشغيلها.

- يجب وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات.

- تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصوديوم وتقوم بقتل الميكروبات ويستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض.

- يفضل عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجئ فى درجات الحرارة.

- استبدال القطع التى تحتاج إلى استبدال.

- ضرورة وجود فنى مختص للقيام بعملية الصيانة اللازمة.

- عدم ترك المكيف يعمل بصفة متواصلة.