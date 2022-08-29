شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: الدولة حريصة على تقديم خبراتها للقضاء على فيروس سى عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، الدكتور جوهان وورد مدير تحالف أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على التهاب الكبد الوبائي وأستاذ الصحة العامة بجامعة إيموري الأمريكية، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة.

تأتي زيارة الدكتور جوهان وورد، بهدف إبلاغ الدكتور خالد عبدالغفار، بترشيح جمهورية مصر العربية، لرئاسة الدورة الأولى للتحالف، والتي تبدأ فعالياتها في 20 سبتمبر المقبل. وذلك تقديرا لجهود الدولة المصرية في القضاء على فيروس سي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استعرض خلال الاجتماع، النجاح الذي حققته المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، والتي تضمنت إجراء أكبر مسح صحي، بفحص نحو 70 مليون مواطن، واكتشاف أكثر من 2.2 مليون مصاب بفيروس التهاب الكبد الوبائي.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن الوزير بحث مع مدير تحالف أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على التهاب الكبد الوبائي، الدور المحوري للدولة المصرية في القضاء على فيروس سي، مؤكدا ترحيب مصر بتقديم كافة خبراتها وإسهاماتها للقضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي عالميًا.

ومن جانبه، أشاد الدكتور جوهان وورد، بجهود الدولة المصرية في ملف القضاء على الفيروسات الكبدية، معربا عن تقديره لموافقة مصر على رئاسة الدورة الأولى للتحالف، والذي سيساهم في تحقيق أهداف التحالف بالقضاء على الفيروس في كل دول العالم.