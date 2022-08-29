"قتل مراته ودفنها هو وأخته في حظيرة المواشي".. لماذا تخلص فلاح من أم عياله في "قطور"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت إحدى قرى مركز قطور بمحافظة الغربية، جريمة قتل بشعة حينما أقبل زوج على قتل زوجته والتخلص من جثتها بطريقة مأساوية.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها، وتخلصه منها بمساعدة شقيقته .

قبل ارتكاب الجريمة التي وقعت خلال أيام عيد الفطر الماضي، كانت علاقة المجني عليها وزوجها متوترة إلى حد ما؛ بسبب كثرة تعدي الزوج على شريك حياته بالضرب.

التوتر المستمر في علاقتهما، دفع المجني عليها إلى الاتصال بشقيقتها آخر أيام شهر رمضان، وأبلغتها أن زوجها تعدى عليها بالضرب المبرح، فطلبت منها شقيقتها الهدوء، خاصة وأن اليوم التالي هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

شقيقة القتيلة اتصلت بها مرة أخرى في أول أيام العيد للاطمئنان عليها بعدما ضربها زوجها، واكتشفت أن المتهم تعدى عليها بالضرب مرة أخرى، وعلمت بأن أحد الجيران قام بالصلح بينهما.

ثاني أيام العيد، أجرت شقيقة المتهمة اتصالًا بها، وطلبت منها الحضور لمنزلها وقضاء أيام العيد معها، وفي نفس اليوم اتصلت بها مرة أخرى ولاحظت أن هاتفها المحمول مع نجلها، فطلبت منه أن يطمأنها على شقيقتها عندما يعود للمنزل.

نجل المجني عليها عندما عاد، وسأل والده، قال له "روح دور على أمك في المقابر"، وعندما أبلغ "خالته" توجهت مباشرة رفقة أقاربها إلى منزل الضحية، بعدما شعروا بأن مكروه قد أصابها.

المتهم الذي فكر في طريقة للتخلص من زوجته، قام بتوثيق يد زوجته وكمم فمها ودفن جثتها في حظيرة المواشي الخاصة بالمنزل.

بعد الواقعة وحينما بدأ البعض في الاستفسار عن الضحية، حاول المتهم إبعاد التهمة عنه، فطلب من الجميع الإبلاغ باختفائها بعدما خرجت لشراء "سردين" ولم تعد للمنزل.

وقالت شقيقة الضحية، إن ابن المجني عليها شاهد عمته -وهي المتهمة الثانية- تحاول إخفاء ملاية سرير ملطخة بالدماء، وحاولت خنقه عندما شعرت بأن أمرهم افتضح.

بعدها ظهرت الحقيقة واكتشفت الواقعة بأن الزوجة لفظت أنفاسها الأخيرة على يد زوجها والذي تخلص منها مباشرة داخل حظيرة المواشي.

وكان مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من مأمور مركز قطور، بتحرير فلاح بلاغا بتغيب زوجته بعدما تركت المنزل وأخذت معها مصوغاتها الذهبية.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتوصلت التحريات إلي وجود شبهه جنائية وراء تغيب الزوجة، وبتكثيف جهود البحث اعترف زوجها بقتلها حيث قام بخنقها وتكميم فمها وتوثيق يديها من الخلف وقام بدفن الجثة في حظيرة المواشي.

وانتقل رجال المباحث الجنائية برفقة المتهم وتم العثور على الجثة موثقة اليدين ومكممة الفم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوى العام بطنطا تحت تصرف النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.