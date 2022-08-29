تقرير رسمي من 57357 بشأن فرع طنطا.. ومصير أطفال السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357، إنه جرى يوم الجمعة، وضع آلية تسليم فرع المستشفى بطنطا، ليتم إدارته وتشغيله بواسطة جامعة طنطا.

وأوضحت المؤسسة في تقرير رسمي بشأن الفرع، إن هذا القرار يأتي بناء على الاجتماع الذى عقد مؤخرا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لبحث المشكلات التى تواجه فرع مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بطنطا بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وشدد التقرير على أنه لا صحة تماما لما تردد من شائعات حول إغلاق المستشفى، ولكن سيتم نقل الإدارة ومسؤولية التشغيل بالكامل لجامعة طنطا وللمرضى مطلق الحرية في الاختيار بين استكمال العلاج بفرع القاهرة أو استكماله بمستشفى طنطا تحت إدارة وتشغيل الجامعة.

ووفق التقرير يضم فرع مستشفى 57357 طنطا 47 سريرًا ويخدم منطقة الدلتا، ونتيجة لبعض الأزمات الاقتصادية والتي يعاني من تداعياتها العالم أجمع، إلى جانب وجود التزامات مالية بفرع طنطا تصل إلى نحو 130 مليون جنيه، فكان المقترح أن يتم نقل إدارة وتشغيل المستشفى لجامعة طنطا، ويكون للمرضى مطلق الحرية في استكمال بروتوكولات العلاج في المركز الرئيسي بالقاهرة، أو الاستمرار في تلقي العلاج بمستشفى طنطا تحت إدارة وتشغيل جامعة طنطا.

وبدأ العمل في تجربة مستشفى 57357 بـ 180 سريرا، وصولا إلى 345 سرير حاليا، ويتم العلاج بمستوى خدمة متميزة مهما كانت تكلفة العلاج للمريض وتقوم المستشفى بمتابعة أكثر من 35 ألف مريض سرطان كما تحقق المستشفى أعلى نسب شفاء للسرطان في الأطفال والتي تصل إلى 71.4%، وفق التقرير.

كما تم افتتاح فرع طنطا عام 2015، ليقدم العديد من الخدمات الطبية لمرضى المستشفى بنفس معايير جودة الخدمات الصحية المقدمة بالفرع الرئيسي بالقاهرة.

ووفق تقرير مؤسسة 57357، فإن تكلفة علاج المريض بفرع طنطا تفوق تكلفة علاجه بفرع القاهرة بحوالي 30-45% ولتحقيق الكفاءة التشغيلية من الناحية الاقتصادية وافقت الإدارة على زيادة القدر الاستيعابية للمستشفى بطنطا إلى 95 سريرًا، وبالفعل تم البدء في عمل التوسعات في فبراير 2020، ولكن حتى الآن لم تنته شركة المقاولات من 40% من هذه التوسعات.