شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 50% من منتجي البن عالميا سيخرجون من الخدمة بسبب التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية، أن كل المحاصيل الزراعية تتأثر بالتغيرات المناخية، ولاسيما البن الذى يشهد ارتفاعات بأسعاره عالميا فى الفترة الأخيرة.

وأضاف فهيم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن التغيرات المناخية أدت إلى حدوث مشكلات كبيرة فى زراعة البن، وبالتالى انعكس ذلك على ارتفاع أسعار البن عالميا، لاسيما وأن زراعة البن، تتم فى المناطق الاستوائية أو المدارية، لذلك تشتهر البرازيل وإثيوبيا وفيتنام بزراعة البن.

وتابع: "يشهد العالم 400 مليار فنجان قهوة سنويا، بقيمة 500 مليار دولار، وبسبب تداعيات المناخ التى بدأت قبل سنوات قليلة، تأثرت زراعة البن، ومتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة أن تخرج 50% من المناطق التى تشتهر بزارعة القهوة خارج إنتاج المحصول".

وأشار إلى اتجاه وزارة الزراعة، لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل التى تواجه التغيرات المناخية مستقبلا، للحفاظ على الزراعة فى مصر.