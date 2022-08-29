شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 36 مليون مستفيد من المنحة الاستثنائية بالبطاقات التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوسع في الحماية الاجتماعية، سيتم إضافة 100 جنيه لبطاقات الدعم التمويني للأسرة.

أضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن عدد البطاقات التموينية التي تضم أسرة واحدة يتجاوز 7 ملايين بطاقة، فيما يبلغ عدد المستفيدين من المنحة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس السيسي، للأسر المستحقة إلى 36 مليون مستفيد.

وتابع: "أعداد السلع الغذائية بالبطاقات التموينية وصلت إلى 30 سلعة، بعد إضافة 5 سلع جديدة هي، الدقيق والطحينة البيضاء والمسلي النباتي، التونة والمربى بجميع أنواعها، على أن يتم تطبيق ذلك اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل".