شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 29/8/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:59 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 31: 3

موعد صلاة المغرب 6:24 م

موعد صلاة العشاء 7:43

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:01 ص

موعد صلاة الظهر 12:01

موعد صلاة العصر 3:37

موعد صلاة المغرب 6:29 م

موعد صلاة العشاء 7:51 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:54

موعد صلاة الظهر 11:52 م

موعد صلاة العصر 3:28 م

موعد صلاة المغرب 6:20 م

موعد صلاة العشاء 7:40 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:51

وقت صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:10 م

وقت صلاة العشاء 7:27 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:02 ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 20: 3

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:29