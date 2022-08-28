شكرا لقرائتكم خبر عن مطران أخميم وساقلتة يفتتح كنيسة القديس يوسف النجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الأنبا بساده مطران أخميم وساقلتة، صباح اليوم، كنيسة القديس يوسف النجار بمدينة أخميم الجديدة، وصلى نيافته القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها.

وشارك الأنبا بسادة فى الصلوات الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم الشرقي، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من الآباء رهبان الدير.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل فى المقر البابوى بالقاهرة أول أمس الجمعة، الأنبا متاؤس أسقفورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم.