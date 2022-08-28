شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ تدريب المعلمين على منهجية الجدارات حتى 1 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تنفيذ تدريبات للمعلمين علي برنامج التعليم الفني المبنية وفق منهجية الجدارات خلال الفترة من 28 أغسطس وحتي ١ سبتمبر المقبل، فى إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة التعليم الفني بمصر، وبناء على الخطة التنفيذية لقطاع التعليم الفني، بشأن استكمال بناء قدرت معلمي التعليم الفني وفق البرامج والمناهج المبنية على منهجية الجدارات لذا فقد تقرره بده تنفيذ تدريبات المعلمين (المقيمين) المتدربين على برامج التعليم الفني المبنية وفق منهجية الجدارات خلال الفترات والأماكن المحددة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه حرصا على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).