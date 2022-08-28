مشاجرة بين عائلتين.. قتلى وجرحى خلال جلسة صلح في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نشبت منذ قليل، مشاجرة بين عائلتين بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة إخطارًا بحدوث مشاجرة نشبت بين عائلتين ووجود ضحايا.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين أفراد عائلتين أثناء عقد جلسة عرفية عقدها الطرفين للتنازل عن قضايا قديمة بينهم واحتدم الخلاف، ونشبت المشاجرة بالأسلحة.

وأوضح مصدر أمني أنه جار التعامل مع الواقعة وحصر أعداد الضحايا.

وبإخطار اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة، أمر بفرض السيطرة على الطرفين وضبط طرفي المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.