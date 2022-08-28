الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا في 6 محافظات.. الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبلة، ( 17) مسجدًا جديدًا، بست محافظات على مستوى الجمهورية.
وأوضحت في بيان لها، الأحد، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 126 ) مسجدًا، منها ( 108 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 18) مسجدًا صيانة.
وأشارت إلى أن المساجد الجديدة، التي سيتم افتتاحها هي على النحو التالي،
- مديرية أوقاف المنوفية
1. العفيفي- ميت عفيف - الباجور
2. الرحمة - عزبة سلكا – شبين الكوم
3. الشهيد هاني هوانه – ميت خلف – شبين الكوم
- مديرية أوقاف البحيرة
4. عزبة بسيوني – النخلة البحرية – مركز أبو حمص
5. القلاو - عزبة القلاو - قافله - أبو حمص ثان
6. سيدي حامد – كوم أشو – كفر الدوار
7. بيومي القاضي – حفص – مركز دمنهور
8. الرضوان – شمس الدين الشرقية – مركز أبو المطامير
- مديرية أوقاف سوهاج
9. النور الشيخ زين الدين – طهطا
10. الهدى الشعايرة – مزاته شرق – دار السلام
11. آل حماد الكبير ( الشهيد نقيب محمد إبراهيم هاشم ) – أولاد إسماعيل المراغة
- مديرية أوقاف المنيا
12. التوبة – أباظا – بني سالم – دير مواس
13. موسى فرج – عزبة موسى فرج – إدمو - المنيا
14. الفطاطرة – الروضة - مطاي
- مديرية أوقاف قنا
15. الإسلام – حي المصالح – شارع معاوية بن أبي سفيان - بندر قنا
- مديرية أوقاف بني سويف
16. آل خاطر – طحا بوش - ناصر
17. التقوى – بني هاني - إهناسيا