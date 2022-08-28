هشام آمنة: تدريب العاملين بالمحليات على أحدث نظم الإدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظمت وزارة التنمية المحلية فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثالث من الخطة التدريبية للمحليات والتي ينفذها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

ويتضمن الأسبوع الحالي 5 دورات تدريبية متقدمة لإعداد مدربين متخصصين في مجالات السياسات السكانية، وتحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة ومواجهة التغيرات المناخية، والإدارة الحديثة للموارد البشرية، بالإضافة إلي مجالي الجرافيك والإنفوجراف والفيديو، والتفتيش والمتابعة الميدانية والحوكمة الداخلية.

ويستفيد من دورات هذا الأسبوع 150 متدربا من جميع المحافظات من خريجي دورات الـ ( TOT ) التي نظمها مركز سقارة في خطط تدريبية سابقة، وتستمر الدورة التدريبية لمدة أسبوعين.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة اتخذت إجراءات متعددة لتدريب العاملين في المحافظات على أحدث نظم وأساليب الإدارة والقيادة وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات عن طريق تطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب، وزيادة أعداد المتدربين باستمرار وإدخال برامج تدريبية جديدة على خريطة التدريبات، وزيادة عدد ساعات التدريب التفاعلي والتطبيق العملي للمحتوى التدريبي.

وأشار إلى أن دورات إعداد المدربين المتقدمة (TOT)، التي تتضمنها الخطة التدريبية الحالية تهدف إلي الاستعانة بخريجي هذه الدورات كمدربين لبعض الدورات في مركز سقارة للتدريب، كما تم التنسيق مع المحافظين لاعتمادهم كمدربين في مراكز التدريب في المحافظات لينتج عنه زيادة عدد المتدربين بالمحليات لامركزيا بأيسر السبل وبكفاءة عالية وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المحافظات.

جدير بالذكر أن استراتيجية وزارة التنمية المحلية لتطوير المحليات وتنفيذ رؤية مصر 2030 تركز على الاهتمام بالعنصر البشري وآليات تطوير مهاراته باعتباره محورا أساسيا في تنفيذها، لينعكس أثره على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.