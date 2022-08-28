الطقس غدا الاثنين: تراجع جديد في الحرارة.. والأرصاد تعلن الدرجات والظواهر الجوية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة، يكون الطقس مائل للحرارة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حار رطب على باقي الأنحاء.

وأكدت الهيئة، أنه يوجد نشاط رياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: