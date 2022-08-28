وزير الإسكان: الرئيس السيسي يضع أولوية كبيرة لمشروع سد جوليوس نيريرى في تنزانيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

زار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جمهورية تنزانيا، لمتابعة مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية، حيث التقى وزير الطاقة التنزاني، جانيوري ماكامبا، حيث تم بحث الموقف التنفيذي وسير العمل بالمشروع، وطالب بمواصلة العمل حتى الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن.

وأعلن وزير الاسكان خلال زيارة المشروع، نجاح التحالف المصري المكون من شركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك، في الانتهاء من صب الخرسانة المدموكة الخاصة بالسد الرئيسي، بإجمالي 1.5 مليون متر مكعب، وأنه يجري حاليا الأعمال الإنشائية للبوابات.

وأضاف أنه تم كذلك الانتهاء من أعمال الكوبري الدائم، والذي تم إنشاؤه بمواصفات خاصة ليتم نقل أجزاء التوربينات أعلاه، كما يتم استخدامه بعد تشغيل المشروع في حركة السيارات.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يضع هذا المشروع على قدر كبير من الأهمية، نظرا للدور التنموي الكبير، الذي يمثله للأشقاء في تنزانيا، وتأكيدا لدور مصر في التعاون مع أبناء القارة الأفريقية.

وأضاف أن التحالف المصري انتهى من أعمال التركيبات بساحة الربط مع الشبكة الوطنية التنزانية، وجار أعمال اختبار الأنظمة.

وأوضح أنه بالنسبة إلى محطة التوليد الكهرومائية فقد تم الانتهاء من الأعمال المدنية و التشطيبات، وتركيب الأوناش العلوية لمبنى تركيب التوربينات الرئيسية ، كما تم الانتهاء من تركيب بوابتى نفق تحويل مسار النهر استعدادا لبدء ملء الخزان وإغلاق النفق.

وأعلن المهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تتابع كافة تفاصيل المشروع بشكل دائم، للاطمئنان على ضمان سير العمل، موضحا أن عدد العاملين بالمشروع وصل إلى 12 ألف عامل، ويعمل بالمشروع حوالي 1700 معدة، ووصلت ساعات العمل إلى 72 مليون ساعة حتى الآن.

وأضاف رئيس شركة المقاولون العرب، أنه تم الانتهاء من أعمال المأخذ، وأنفاق المياه المؤدية إلى مبنى التوربينات، حيث يتم تجهيز تركيب البوابات، كما تم الانتهاء من تركيب مواسير الأنفاق.