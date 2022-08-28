"الجيزة" تضبط طن لحوم وشاورما فاسدة في الدقي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق ومخازن اللحوم لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن لحوم ومشتقاتها (كفتة وسلامي وسجق وشاورما) داخل مخزن ومطبخ إعداد وتوزيع للمطاعم كائن بالعقار رقم 28 شارع النخيل بجوار نادي الصيد، حيث يضع ألوان ومواد لتغيير لون اللحوم، بما في ذلك من غش للمواطنين كما تظهر على اللحوم علامات تغير في الخواص الطبيعية مما تعد غير صالحه للاستخدام الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة بالتعاون مع إدارات الصحة والتموين والبيئة والطب البيطري.