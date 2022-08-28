وكيل الأزهر السابق: الأسرة المصرية لم تتعرض في تاريخها لهذا الكم من الاستهداف والتحريض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

ذكر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، أن الأسرة لم تعرَّضت في تاريخها لهذا الكم من الاستهداف والتحريض، مضيفًا: "ونحمد الله أن العاقلات لا يثقن في المحرضين لهن على خراب بيوتهن".

وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أَلَا فكلكم راع..، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ..، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رعيته"، متسائلًا: "فيا هؤلاء هل قرأتم هذا الحديث المتفق عليه يومًا؟".

وكان قد حدث مؤخرًا حالة من الجدل في المجتمع، إثر تصريحات الدكتوره هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، الذي نص على "لا يوجد سند شرعي أو قانوني يجبر المرأة على الالتزام بالطبخ".