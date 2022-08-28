ماذا قدَّم "القومي للمرأة" للسيدات خلال عام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

استعرض المجلس القومي للمرأة، حصاده لبرنامج التثقيف المالي وريادة الأعمال، حيث أعلن نجاحه في تنفيذ العديد من الأنشطة منها تدريب 108مدرب/ة من بينهم 17 تم اعتمادهم ضمن برنامج "التعامل الرشيد مع أموالي" والذي يعد أحد الأدلة التدريبية الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

وأشار إلى أنه تم اعتماد برنامج التثقيف المالي الصادر عن منظمة العمل الدولية بمعنى منح الحق للمجلس في تنفيذ تلك التدريبات ضمن انشطته، ويعد هذا التدريب هو المستوى المتقدم للتثقيف المالي حيث يتم تدريب السيدات على تحديد أهدافهن المالية ووسائل الادخار وتجنب الإفراط في المديونية وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته ويمتد التدريب على مدار خمسة أيام كما نجح المجلس خلال عام فى تنفيذ ما يقارب من 1500 تدريب استهدف ما يزيد عن 63 ألف سيدة على التثقيف المالي.

ولفت إلى أنه انتهى من إعداد المادة التدريبية لبرنامج ريادة الأعمال والتى تحمل عنوان "رائدة" وتتضمن تدريب السيدات على مبادئ ريادة الأعمال وكيفية التخطيط للمشروع ودورة حياة المشروع وإدارة الوقت والابتكار وكيفية إعداد نموذج العمل التجاري، علاوة على ضم 370 مدرب/ ة من مختلف محافظات الجمهورية لسجل مدربي ريادة الأعمال وتنفيذ ما يقارب من ثلاثة ألف تدريب استهدف 81 ألف سيدة على ريادة الأعمال.

ويستهدف المجلس القومي للمرأة من خلال برنامجي التثقيف المالي والرقمى وريادة الأعمال الوصول إلى مليون سيدة خلال 3 سنوات، حيث يعمل في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

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