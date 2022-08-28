شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: المتحدة للخدمات الإعلامية تسعى لاكتشاف مواهب الأطفال بإطلاق عدة مبادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، إن مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية، تأتى اتساقاً مع سياسة الدولة الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، وبمثابة مشهد رائع ومتفرد لتنفيذ استراتيجية القضاء على العشوائيات من أجل أجيال جديدة.

وأضاف رئيس تحرير جريدة الخليج 365، خلال برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن المتتبع لـ" بشائر الخير" أو ما حدث فى الأسمرات، يجد حرص الدولة على نقل المواطنين لمجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات بهدف بناء أجيال جديدة، وحتى لا يكون هناك عشوائيات في مصر.

وتابع رئيس تحرير جريدة الخليج 365، أنه من أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية وحتى الآن، هو نقل المواطنين لمجتمعات عمرانية جديدة متكاملة، موضحا أن مبادرة "كلنا واحد" تتسق مع استراتيجية حقوق الإنسان، بحيث يكون لوزارة الداخلية دور مجتمعى يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح رئيس تحرير جريدة الخليج 365، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تسعى لاكتشاف مواهب من الأطفال، وذلك من من خلال عدة مبادرات، فهناك مبادرات رياضية تساهم فى كشف مواهب الأطفال الرياضية، مما يتيح للأطفال فرصة لإظهار مواهبهم، وهذه الجهود تأتى تطبيقا لفكرة العدالة وحقوق الإنسان، وتكشف تطورا حقيقيا في المجتمع .