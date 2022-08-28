شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مشروعات عملاقة على كل شبر بأرض مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: تبطين وتأهيل 107 ترع بقرى سوهاج فى نقلة حضارية جديدة.. رئيس الوزراء يلتقى محافظ البنك المركزى لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية.. مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى نهاية سبتمبر

واقرأ أيضا..

مشروعات عملاقة على كل شبر بأرض مصر.. تبطين وتأهيل 107 ترع بقرى سوهاج فى نقلة حضارية جديدة.. مونوريل 6 أكتوبر يخدم 13 منطقة من أكتوبر الجديدة للمهندسين ويلتقى مع القطار الكهربائى السريع قطار التنمية يصل إلى الأحياء الشعبية ببورسعيد.. وافتتاح محطة صرف الضواحى بـ150 مليون جنيه

رئيس الوزراء يلتقى محافظ البنك المركزى لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية «مدبولى» يتابع تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج من نظام الاعتمادات المستندية

مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى نهاية سبتمبر

21 مليون صاحب بطاقة سجلوا رقم المحمول ضمن بيانات منظومة دعم السلع والخبز

غرفة صناعة الحبوب: انخفاض أسعار كيلو الأرز 3 جنيهات أول سبتمبر

تنفيذ 5.197 ألف مشروع بقروض 5.24 مليار جنيه.. وزير التنمية المحلية: 7.1 مليون فرصة عمل وفرها مشروعك فى المحافظات

«الداخلية» ترسم البسمة على وجوه قاطنى المجتمعات الحضارية تدعو البراعم لقضاء يوم ترفيهى بأندية الشرطة

وزير الإسكان: الرئيس السيسى يضع مشروع سد تنزانيا على رأس اهتماماتنا وزير التعليم يناقش الاستعداد.. الجزار: الانتهاء من صب الخرسانة المدموكة للسد الرئيسى بإجمالى 5.1 مليون متر مكعب.. ووزير الطاقة التنزانى يشيد باهتمام الدولة المصرية بالمشروع وبجهود التحالف المنفذ للسد

المالية: فرصة أخيرة للاستفادة من تيسيرات قانون التجاوز عن مقابل التأخير



