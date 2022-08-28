شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تشارك في فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تشارك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الإثنين، في فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان لها: يقام الملتقى بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 1500 فرد، و30 وزارة وهيئة على مستوى الجمهورية.

وستقوم الوزارة خلال فعاليات الملتقى بإستعراض جهودها في تطوير العملية التعليمية والتي من أهمها تطبيق نظام التعليم الجديد، والذي يأتي تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة لمصر.