الداخلية تكشف تفاصيل قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاح ناري بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاح ناري خلال مشادة كلامية بالمنوفية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بإشهار سلاح ناري "مسدس" خلال مشادة كلامية بمحل سكنه.

وتبين نشوب مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول (إحدى السيدات، نجلتها)، طرف ثانى (شقيق زوج الأولى المتوفى- أحد أقاربهم) جميعهم مقيمون بمركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات عائلية بينهم حول "الميراث"، قام على إثرها أحد أفراد الطرف الثانى بإشهار "طبنجة" كانت بحوزته لتهديد الطرف الأول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم بإرشاد أحد أفراد الطرف الثاني ضبط طبنجة محدث صوت المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.