جهود مكثفة لضبط المتهم بإطلاق النيران على شاب في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شكلت مديرية أمن القاهرة، فريق بحث جنائي للقبض على متهم أطلق النيران على شاب، وتسبب في إصابته بمنطقة البساتين، بسبب تدخل المجني عليه لفض مشاجرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من إحدى المستشفيات، مفاده استقبال شاب مصاب بطلق ناري، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وتبين نشوب مشاجرة بين مسجل خطر وآخر بسبب خلافات على المخدرات، وتصادف مرور الضحية، فحاول فض المشاجرة، فقام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري وأطلق النار على الضحية، ولاذ بالفرار.

ويكثف رجال مباحث قسم شرطة البساتين من جهودهم لضبط المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.