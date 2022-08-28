إحالة طعني عاشور والزيات على استبعادهما من انتخابات المحامين للمفوضين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا، فحص، إحالة الطعنين المقامين من كل من سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، ومنتصر الزيات المحامي، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما.

وأقام كل من منتصر الزيات وسامح عاشور طعنين على حكم محكمة القضاء الاداري والصادر بجلسة أمس، والمتضمن استبعادهما من انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب، والمقرر إجراؤها في 4 سبتمبر القادم.

وقد حددت دائرة فحص الطعون اليوم جلسة عاجلة لنظر الدعويين المقامتين من سامح عاشور ومنتصر الزيات المحامون.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت أمس، باستبعاد سامح عاشور النقيب السابق للمحامين وأيضاً منتصر الزيات.

وكان القائم بأعمال نقيب المحامين مجدى سخى، أعلن استبعاد 3 مرشحين من المتقدمين على مقعد النقيب العام للمحامين، لعدم توافر الشروط اللازمة للترشح وفقا لنص القانون وهم فرج عاشور وإبراهيم البرديسي وهشام عياد، وتنازل مرشح واحد فقط وهي فاطمه الزهراء غنيم.